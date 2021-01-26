وليد حسين يطمئن جماهير شباب الأهلي بعد إصابته

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

طمأن وليد حسين لاعب شباب الأهلي، جماهير ناديه على إصابته، والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه مع خورفكان مساء اليوم، في إياب دور الثمانية من كأس الخليج العربي.

وقال اللاعب من مستشفى راشد في دبي: "الطبيب طمئني، وستكون هناك اشعة والمزيد من الفحوص للاطمئنان أكثر على نوعية الإصابة وتحديد طريقة العلاج".

وكان وليد، قد تعرض للإصابة، وغادر بسببها أرض الملعب محمولاً من الجهاز الطبي في الدقيقة 34 من عمر المباراة التي حسمها شباب الأهلي بخمسة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس المحترفين، بعدما حسم لقاء الذهاب بالفوز 4-2.

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