راشد بن حميد يسلم الشارات الدولية للحكام

المصدر: وام

سلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الشارات الدولية لحكام و حكمات كرة القدم لعام 2021 وذلك خلال حفل أقيم اليوم بمقر الاتحاد في دبي .

حضر الحفل علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية ، وصالح المرزوقي وإبراهيم المنصوري ، وحمد بن حنيفة ، وعوض مسري وفاطمة العامري أعضاء اللجنة وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام ، وخالد الدوخي المدير الفني للجنة .

و هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي الحكام الدوليين على جهودهم المتواصلة للمحافظة على مستوياتهم التي أهلتهم للاحتفاظ بالشارات الدولية إلى جانب زملائهم الذين استحقوها ولديهم الطموح من أجل تشريف الصافرة الإماراتية على المستويين القاري والدولي.

و أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن تكليف طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله حسن لإدارة مباريات كأس العالم للأندية 2021 ولأول مرة في تاريخ البطولة إنجاز جديد يضاف إلى سجل التحكيم الإماراتي وأن قرار اختيار الاتحاد الدولي للحكم الدولي فهد الحوسني ضمن المرشحين لإدارة مونديال الصالات 2021 دليل على الخبرات والكفاءات التحكيمية بدولة الإمارات .

وقال : "اتحاد الكرة مستمر في دعمه الكبير لتطوير قضاة الملاعب ومساعدتهم على إنجاز مهامهم بالصورة المطلوبة من خلال الدورات والمعسكرات وتوفير أحدث التقنيات التي تحلل أداءهم و تساعد على تطوير العمل في هذا المجال وصولا إلى أرقى مستويات الأداء التحكيمي.. ونحرص كذلك على تقديم كل أنواع الدعم اللازم لجميع الحكام حتى يكونوا من المتميزين في جميع المحافل الداخلية والخارجية".

وقد تسلم الشارات الدولية اليوم الحكام محمد عبد الله حسن ، وعمار علي الجنيبي ، وأحمد عيسى درويش ، وعادل علي النقبي ، ويحيي علي الملا ، وعمر محمد أحمد آل علي ، وسلطان محمد صالح / حكام ساحة / ومحمد أحمد يوسف ، وحسن محمد المهري ، وأحمد سعيد الراشدي ، وجاسم عبد الله آل علي ، وزايد داود كمال ، ومسعود حسن إسماعيل ، وعلي راشد النعيمي ، وجمعة حمد المخيني ، وسبت عبيد سرور / حكام مساعدون / ومحمد عبد الله حسن ، عمار علي الجنيبي ، وعمر محمد أحمد آل علي ، ومحمد أحمد يوسف ، حسن محمد المهري ، ومحمد عبيد خادم ، وصقر حمدان الزعابي / حكام فيديو / وفهد بدر الحوسني ، وأحمد عبد الله الغيص ، وياسر خلفان الزعابي / حكام كرة قدم الصالات / وإبراهيم يوسف الرئيسي / حكم كرة قدم شاطئية / والحكمات الإناث خلود خدوم الزعابي / ساحة / و أمل جمال ناصر / مساعد / .

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