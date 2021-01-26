عجمان يضم لياندرو من شباب الأهلي

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

نجحت إدارة نادي عجمان في ضم اللاعب البرازيلي لياندرو سباداسيو ليت بهوية لاعب مقيم منتقلاً من شباب الأهلي على سبيل الاعارة، ويكمل لياندرو عامه العشرين في 17 فبراير المقبل، ويلعب في خط الوسط، وبذلك ارتفع العدد إلى 3 برازيلين في صفوف عجمان حيث يضم الفريق في قائمته محترفيه الأجانب اثنان من البرازيل هما جارديل وانطونيو لويس وكلاهما تم التعاقد معهما في فترة التنقلات الشتوية.

وباشر اللاعب تدريباته مساء الثلاثاء مع "البرتغالي" ليكون مرشحاً للدخول لتشكيل مباراة الفريق الجمعة المقبل أمام الظفرة في بداية الدور الثاني لدوري الخليج العربي.

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