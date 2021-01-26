العامري: الوصل يدعم فهد في مطلبه التاريخي

المصدر: دبي-علي شدهان

أكد محمد علي العامري المدير التنفيذي للوصل، دعم النادي القوي للمطلب التاريخي لنجمه السابق فهد خميس في احتساب أهدافه ال 10 في موسم 90/91 الملغي بسبب حرب الخليج الأولى.

خطاب رسمي

وكشف العامري النقاب عن أن الوصل سوف يخاطب إتحاد الإمارات لكرة القدم برسالة رسمية غدا الأربعاء، يطلب فيها إمكانية احتساب أهداف هدافه فهد خميس.

حرب الخليج

ولفت العامري إلى أن من حق فهد خميس المطالبة باحتساب أهدافه في موسم 90/91 الملغي بسبب حرب الخليج الأولى، طالما أن اتحاد الكرة قد بادر باحتساب الأهداف في موسم 2019/2020 الملغي بسبب وباء (كورونا).

وأشار العامري إلى أن الوصل كان وما زال وسيبقى داعما لكل ابناء النادي، منهم النجوم، وفي مقدمتهم فهد خميس طالما أن الطلب مشروع، وقابل للتحقق من قبل الجهة المعنية، إتحاد كرة القدم.

شفاء نيريس

وفي شأن متصل، أشار محمد علي العامري إلى أن البرازيلي نيريس محترف فريق الوصل الأول لكرة القدم، قد تماثل الى الشفاء من الإصابة بنسبة كبيرة، وعاد الى التدريبات مع فريقه، متمنيا ان يظهر نيريس في خط دفاع الوصل في مباراته الليلة مع ضيفه الشارقة في إياب ربع نهائي كأس الخليج العربي.

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