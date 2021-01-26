شباب الأهلي يقسو على خورفكان ويصل لنصف نهائي الكأس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

صعد شباب الأهلي، إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي مساء اليوم، بعد فوز قاسي على ضيفه خورفكان بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب استاد راشد بدبي، ضمن إياب دور الثمانية.

وسجل أهداف شباب الأهلي ايغور جيسوس وكارلوس ادواردو ومحمد جمعة "بيليه" وأحمد العطاس وسعيد أحمد بالترتيب في الدقائق 1 و42 و44 و80 و84، ليؤكد الفريق جدارته بالوصول للمربع الذهبي، بعدما سبق وحسم لقاء الذهاب في خورفكان بالفوز 4-2.

وبدأ شباب الأهلي مهرجان أهدافه مبكراً، وزاد من صعوبة مهمة منافسه نفسياً في لقاء الإياب، بتسجيل هدف سريع في الدقيقة الأولى عن طريق ايغور خيسوس، بعد كرة وصلته بالخطأ من مدافع خورفكان.

وأجرى خورفكان تغييراً اضطرارياً في الدقيقة 28، بدخول سالم الحمادي، وخروج كوامي أوتوني للإصابة، وتبعه شباب الأهلي بتغيير اضطراري أيضاً، بنزول عبد الله النقبي، بعد إصابة خطيرة تعرض لها لاعبه وليد حسين، وغادر بسببها أرض الملعب محمولاً من الجهاز الطبي في الدقيقة 34.

وتمكن شباب الأهلي من إنهاء المباراة بهدفين سريعين بالدقيقتين 42 و44، عن طريق كارلوس أدواردو ومحمد جمعة "بيليه"، بمهارة فنية عالية، واختراق رائع لدفاعات خورفكان، والذي ظهرت علامات اليأس على لاعبيه مع نهاية الشوط الأول.

ولعب شباب الأهلي الشوط الثاني بأريحية كاملة، وحافظ على إيقاع الأداء الهادئ بعد حسم بطاقة التأهل، وعزز أحمد العطاس، تقدم شباب الأهلي بهدف رابع في الدقيقة 80، ثم أضاف سعيد أحمد، الهدف الخامس لشباب الأهلي في الدقيقة 84، لينهى فريقه المباراة بخمسة أهداف نظيفة، ليفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 9-2.

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