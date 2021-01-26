"فيفا" يرشح الحكم الإماراتي فهد الحوسني لإدارة مباريات مونديال الصالات 2021

المصدر: وام

رشح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم الدولي الإماراتي فهد بدر الحوسني ضمن قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباريات بطولة كأس العالم لكرة قدم الصالات المقررة في ليتوانيا 2021.

ويُشارك حكمنا الدولي في ورش العمل التي ينظمها "الفيفا" عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد بمشاركة كافة الحكام المرشحين البالغ عددهم 76 حكماً والتي ستعقد بداية من شهر فبراير المقبل ولمدة 6 أشهر، حيث يسعى الاتحاد الدولي لتجهيز الحكام المرشحين بأفضل الطرق والامكانيات التي تسهم في نجاح إدارة مباريات المونديال، على أن يتم اختيار 38 حكماً ضمن القائمة النهائية للبطولة في أغسطس القادم.

ويأتي ترشيح الحوسني بعد إدارته المتميزة للمباريات المحلية والقارية، وآخرها مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات 2020، عن منطقة شرق آسيا التي استضافتها فيتنام في أكتوبر 2019.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز