كلباء يفاضل بين كوري وبرازيلي والفجيرة يقترب من الجزائري رشيد

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

يفاضل الجهاز الفني لفريق كلباء بين اللاعبين الكوري سيونغ ولي (23 عاماً) جناح فريق سينت ترويدنس البلجيكي والبرازيلي رومولو دوس سانتوس (25 عاماً) مهاجم وجناح آفاي البرازيلي الحالي والظفرة السابق وتبدو فرصة الأخير الأقرب لارتداء قميص النادي الأصفر وذلك خلفاً للتشيلي جونيور فرنانديز الذي انتقل لصفوف باشا شهير التركي .

من ناحية أخرى اقترب الفجيرة كثيراً من التعاقد مع الجزائري رشيد ايت عثمان (28 عاماً ) لاعب ارتكاز الصفاقسي التونسي وسبق للاعب خوض تجربة ناجحة مع دينامو بوخارست الروماني وخيخون الاسباني .

وكان البرازيلي دوجلاس كوتينهو قد انضم لتدريبات الفريق امس الأول وذلك بغية الوقوف على مستواه قبيل التعاقد معه .

وفي خورفكان أنهى النادي عقود كل من علي حسين لاعب الوسط وزميله درويش محمد الظهير الايسر للنسور.

وعلى صعيد الهواة تعاقد العربي مع سعود الحوسني (21 عاماً قادماً من الشارقة .

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