جواو: الوصل قادر على إقصاء الشارقة من الكأس اليوم

المصدر: دبي-علي شدهان

لفت البرازيلي جواو فغيريدو محترف فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أن فريقه قادر على إقصاء نظيره الشارقة في لقاء الفريقين في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء في قلعة الفهود بزعبيل في إياب ربع نهائي كأس الخليج العربي.

حظوظ التأهل

وأنتهى لقاء الذهاب في الإمارة الباسمة بالتعادل السلبي، ما يجعل حظوظ التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، متساوية بين القطبين الكبيرين.

هدف الوصل

وشدد جواو على أن هدف الوصل هو العبور إلى نصف نهائي البطولة، واصفا الشارقة بالفريق القوي، لامتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين

ثقة عالية

وأبدى جواو ثقته العالية في مقدرة الوصل على إقصاء منافسه الشارقة، وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

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