«العميد» يلاقي «النمور» في المربع الذ هبي لكأس الخليج العربي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تأهل النصر وكلباء أمس للمربع الذهبي لكأس الخليج العربي لكرة القدم، وتغلب «العميد» على الفجيرة بملعبه 1 - 0، و«النمور» على بني ياس بركلات الترجيح 6 - 5 في مباراتي الإياب بدور الثمانية، وسيلتقي النصر وكلباء في المربع الذهبي.

جاء تأهل النصر عبر هدف من «نيران صديقة» بعد تحول الكرة من قدم حمدان ناصر مدافع الفجيرة داخل شباك فريقه في الدقيقة 84، ليفوز النصر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد تعادل الفريقين في المباراة الأولى 1 - 1.

وفي المباراة الثانية بين كلباء وبني ياس انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1 ، سجل لـ «السماوي» سلطان الشامسي في الدقيقة 20، ولـ «النمور» منصور البلوشي في الدقيقة 33، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، والتي ابتسمت لـ«النمور»، وأحرز خلالها كل من أحمد جشك، وملابا، ومحمد الشحي، وعمر الخديم وماجد راشد لكلباء وأضاع أحمد عامر ركلة وحيدة، فيما أحرز لبني ياس جواو بيدرو، سواريز، وأحمد أبوناموس، وأحمد الزعابي وحسن المحرمي، وأضاع ساشا وفواز عوانة ركلتين.

وكانت المباراة شهدت في الدقيقة 26 إشهار الحكم محمد الهرمودي البطاقة الحمراء لمدافع بني ياس ساشا لعرقلته مهاجم كلباء أندرسون، لكن تم إلغاء طرد اللاعب بعد اللجوء لتقنية «VAR» واكتفى الحكم ببطاقة صفراء للاعب.

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