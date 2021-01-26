شباب الأهلي وخورفكان..ثقة وطموح

المصدر: دبي- إيهاب زهدي، خورفكان - محمد فضل

يستضيف شباب الأهلي فريق خورفكان في الخامسة والربع من مساء اليوم، على ملعب استاد راشد، في مواجهة سهلة على الورق لأصحاب الأرض ضمن إياب دور الثمانية لكأس الخليج العربي، بعد حسم «فرسان دبي» للقاء الذهاب بنتيجة 4-2، لتمنحهم فرصة الدخول إلى لقاء العودة بأكثر من فرصة وثقة في التأهل لقبل النهائي، مقابل طموحات خورفكان.



وأكد مهدي علي المدير الفني لشباب الأهلي، أن لقب السوبر، يمنح لاعبيه دافعاً وحافزاً أكبر قبل لقاء خورفكان، وأضاف: «الفوز على الشارقة منحنا دافعاً إضافياً، ولن نركن لهذا الانتصار رغم أهميته، والفريق قادم من فوزين في الدوري وكأس السوبر، ولا بد من الاستمرار في سكة الانتصارات، ونحن جميعاً مطالبون بالتعامل مع اللقاء المقبل بتركيز أكبر، ومن جانبنا سنتابع تحسين أداء الفريق».



جهوزية

بدوره أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان أن فريقه سيفعل المستحيل من أجل تحقيق النتيجة المنتظرة، مشيراً إلى أنه طالب لاعبيه بعدم الالتفات لهزيمة الذهاب برباعية ويجب عليهم تقديم مباراة كبيرة أمام فريق صعب ومتوج قبل أيام بلقب السوبر. وقال: «ستكون هذه المباراة كبيرة وفيها تحدِ كبير لنا، فريقنا جاهز، وحصلنا على وقت للتحضير خلال الفترة الماضية وهناك رغبة كبيرة من اللاعبين في الفوز، سنفعل كل ما بوسعنا للصعود، الأمور لن تكون سهلة لكن في كرة القدم كل شيء ممكن».

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