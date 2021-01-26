الوصل والشارقة.. غاية مشتركة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

يخوض فريقا الوصل والشارقة في الثامنة من مساء اليوم، بمعقل الفهود في زعبيل، لقاء مهماً عنوانه الأبرز الغاية المشتركة بين القطبين الكبيرين، وذلك ضمن إياب ربع نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعدما انتهت مباراة الذهاب في الإمارة الباسمة بالتعادل السلبي، ما يعني احتفاظ الفريقين بالفرصة والأحقية والأفضلية ذاتها من أجل التأهل إلى نصف نهائي البطولة.



من جانبه، لفت البرازيلي اودير هيلمان مدرب فريق الوصل، إلى أن فريقه عازم على بلوغ نصف نهائي البطولة، واصفاً المباراة بالصعبة والمهمة، مبدياً ثقته العالية في أن يقدم الوصل أداء قوياً يكلله بنتيجة إيجابية تقوده إلى الدور التالي، واصفاً الشارقة بالمنافس القوي. وكشف هيلمان النقاب عن أنه كمدرب لديه خبرة واسعة في مباريات الكؤوس، ويدرك تماماً أن لكل مباراة ظروفها ومتطلباتها.



ضرورة

كما كشف عبد العزيز العنبري، عن ضرورة إشراك لاعبين لم يحصلوا على الفرصة الكافية في المباريات السابقة وقال العنبري إن البرنامج المضغوط للمباريات في الوقت الحالي، فيه فائدة للاعبين الذين لم يأخذوا فرصتهم الكافية في المباريات السابقة، مؤكداً ثقته في جميع اللاعبين، وتوقع مردوداً جيداً لجميع العناصر المختارين للمباراة، وتوقع العنبري مواجهة قوية أمام الوصل، خاصة وأن لقاء الذهاب كان متكافئاً.

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