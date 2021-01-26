«أبيض» الناشئين يختتم تجمعه الداخلي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اختتم منتخبنا للناشئين مواليد 2004 تجمعه الداخلي الذي أقيم في مقر اتحاد الكرة بدبي، وانطلق يوم 18 من الشهر الجاري، وذلك ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. وخاض منتخبنا خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب الهند فاز بالأولى بثلاثية دون مقابل وخسر الثانية بهدف دون رد.وحرص عبدالله سلطان وعدنان الطلياني عضوا لجنة المنتخبات والشؤون الفنية على التواجد في ملعب ذياب عوانة لمتابعة أحداث المباراة الثانية إلى جانب فان مارفيك مدرب الأبيض وجهازه المساعد.

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