شراكة بين العين و«رويال هيلث» الطبية

المصدر: العين- البيان الرياضي

أعلن نادي العين، عن شراكة وطنية جديدة مع مجموعة رويال هيلث الطبية، والتي تم بموجبها الافتتاح الرسمي لمركز فحص مسحة «كوفيد 19»، وأخذ التطعيم الوقائي من فيروس «كورونا» المستجد من المركبة، في المنطقة المحيطة بمشروع استاد هزاع بن زايد، وذلك بحضور حمد بن نخيرات العامري، العضو المنتدب لنادي العين والشركات التابعة له، والدكتور محمد بدر الصيعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة رويال هيلث الطبية وراشد عبدالله، المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، وعدد كبير من خط الدفاع الأول العاملين بالمركز الجديد، والتابعين لمجموعة رويال هيلث الطبية وموظفي نادي العين.

تسجيلوحول الإجراءات المتبعة للمركز، قال الدكتور محمد بدر الصيعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة رويال هيلث الطبية: يتم استقبال المراجعين من على البوابة لتحديد احتياجاتهم، قبل عملية التسجيل، ومن ثم توجيههم إلى مسار الفحص أو التطعيم، وذلك قبل تزويد المراجع fمعلومات التطعيم وكيفية التواصل مع الجهات الطبية، ولا تتجاوز المدة في التطعيم بالمركز عن السبع دقائق، وأربع دقائق لمسحة «كوفيد 19».

دعم

ووصف الدكتور محمد بدر الصيعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة رويال هيلث الطبية، مشروع مركز فحص مسحة «كوفيد 19» وتلقي التطعيم، بأنه أحد المشاريع الذكية، التي توفر خدمتين في التوقيت نفسه بطريقة سهلة وميسرة، وهو من المشاريع التي تحظى بالدعم اللافت من دائرة الصحة أبوظبي واللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات والكوارث.

سعادة

أعرب راشد عبدالله، المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، عن سعادته بالشراكة الوطنية الجديدة، وافتتاح أول مركز خاص بفحوصات المسحة والتطعيم الوقائي من «كوفيد 19».

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