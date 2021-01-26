غلوم «خورفكان» يحن لـ«الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

عاود الحنين اللاعب منصور غلوم «29 عاماً» حارس مرمى خورفكان لأيام تألقه في مسابقة دوري الهواة والتي نال فيها جائزة أفضل حارس في الدوري قبل موسمين، بعد أن ساهم في صعود خورفكان للعب في مسابقة دوري الخليج العربي بعد غياب استمر لأكثر من 10 مواسم، لكن رغبة غلوم في نفض الغبار عنه وفي اللعب لوقت أكثر جعلته يقرر حزم حقائبه والتوجه لفريق البطائح متصدر دوري الدرجة الأولى حالياً. تألقوسيحاول غلوم استعادة أيام تألقه مع نسور الخور سابقاً والتوهج مع فريقه الجديد البطائح رغبة منه في اللعب لمباريات أكثر بعد أن افتقد حاسة اللعب التنافسي مع فريقه خورفكان في ظل تألق الحارس الأساسي محمد يوسف. ولم يخض غلوم مع الخور سوى مباراتين فقط خلال الموسم الحالي في مختلف المسابقات.

مهمة

ولن تكون مهمة حارس البطائح الجديد سهلة في وقت يقدم فيه الحارس الحالي خليفة سرور أداء جيداً مع فرسان إمارة الشارقة. ووجه غلوم الشكر لإدارة خورفكان لإعارته، مؤكداً سعيه جاهداً للعب أساسياً في البطائح رغم المنافسة الصعبة بين حماة العرين في هذا الفريق، قائلاً: «سأنتظر دوري لأقدم أفضل ما لدي»، مؤكداً سعيه مع بقية زملائه اللاعبين في صعود الفريق للأضواء، ومشيراً إلى أن اللاعب عادل صقر زميله في البطائح كان سبباً في إقناعه بالانتقال لمتصدر الهواة.

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