الوحدة يجدد عقد إسماعيل مطر حتى 2022

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

جدد الوحدة عقد نجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم إسماعيل مطر لمدة موسم إضافي حتى 2022 ليستمر الأسطورة الذي يكمل عامه الـ 38 وسوف يكمل 22 عاماً مع نادي الوحدة، منها 18 عاماً مع الفريق الأول منذ مشاركته رسمياً في أول مباراة في عام 2002.

وبدأ مشواره مع «العنابي» في سن صغيرة، وتدرج في المراحل السنية إلى أن صعد إلى الفريق الأول تحت قيادة المدرب الهولندي رود كرول في موسم 99-2000، وانطلق بعدها إلى مشوار النجومية.

وينتهي عقد إسماعيل مطر بنهاية الموسم الحالي في يونيو المقبل، إذ كان اللاعب قد جدد العام الماضي لمدة موسم واحد.

ويعد مطر اللاعب الثالث الذي يجدد تعاقده مع الوحدة في الفترة الأخيرة بعدما جدد النادي عقود محمد الشامسي وعبد الله الكربي، ومدد إعارة راشد مهير من الظفرة لموسم إضافي، فيما من المنتظر أن يتم التجديد لعدد آخر من اللاعبين أبرزهم خميس إسماعيل وفارس جمعة.

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