بالترجيحية كلباء يضرب موعداً مع العميد والسماوي يودع الكأس

المصدر: كلباء – محمد فضل – تصوير زيشان احمد

ضرب كلباء موعداً مع النصر في نصف نهائي كأس الخليج العربي بعد فوزه بركلات الترجيح 6-5 بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب على وقع التعادل الإيجابي بهدف ، وأحرز هدف التقدم لكلباء اللاعب سلطان الشامسي ق 20 وعدل منصور البلوشي النتيجة لكلباء ق 33 .

ليلجأ الفريقين لركلات المعاناة التي ابتسمت لنمور كلباء الذي سجل له كل من احمد جشك ، وملابا ، ومحمد الشحي ، وعمر الخديم وماجد راشد وأضاع احمد عامر الركلة الوحيدة لكلباء فيما احرز لبني ياس جواو بيدرو ، سواريز ، واحمد ابوناموس ، احمد الزعابي وحسن المحرمي وأضاع ساشا وفوز عوانة ركلتا السماوي .

هدف مبكر

ووضع سلطان الشامسي فريقه بني ياس في المقدمة بعد أن ركن كرة قوية خدعت حارس مرمى كلباء يوسف الزعابي وسكنت الشباك في الدقيقة 20.

وشهدت الدقيقة 26 اشهار حكم المباراة محمد الهرمودي للبطاقة الحمراء في وجه مدافع بني ياس ساشا بعد عرقلته لمهاجم كلباء واندرسون لكن مراجعة الحكم لتقنية الفيديو " الفأر " الغت بطاقة الطرد ليكتفي قاضي الجولة بالبطاقة الصفراء.

تعادل النمور

وتمكن منصور البلوشي من ادراك التعادل لكلباء بعد ان قبل هدية زميله يعقوب الحوسني الذي صنع كرة من العدم للبلوشي الذي سدد في المرمى مباشرة يسار حارس السماوي أحمد الحوسني هدف تعادلي للنمور في الدقيقة 33 .

وصدت عارضة بني ياس قذيفه قوية اطلقها مهاجم كلباء ملابا في آخر دقائق الشوط الأول الذي انتهى على وقع التعادل بهدف لكل فريق .

وارتفع رتم الأداء في الشوط الثاني من جانب الفريقين مع تبادل المرتدات التي شكلت خطورة بالغة على حراس المرمى .

واستمر التعادل الإيجابي بهدف حتى نهاية الشوط الثاني ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح التي حسمت امر البطاقة الثانية لمصلحة فريق كلباء.

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