النصر يصطاد الذئاب ويحجز أولى بطاقات مربع الكأس

المصدر: الفجيرة – محمد فضل – تصوير زيشان احمد

حجز العميد أولى بطاقات التأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي بعد فوزه الصعب خارج القواعد على الفجيرة بهدف وحيد جاء عبر "نيران صديقة" بعد تحول الكرة من اقدام مدافع الفجيرة حمدان ناصر في الدقيقة 84 ، ليرجح العميد كفة مباراة الذهاب التي أنتهت على وقع التعادل بهدف لكل فريق ، ويحافظ النصر على حظوظه في الاحتفاظ بلقب هذه المسابقة الذي ناله في الموسم الماضي .

وجاء الشوط الاول سلبياً على مستوى النتيجة والأداء بين الفريقين، و لم يشهد اي محاولات خطرة تذكر طوال ال45 دقيقة الأولى رغم استحواذ لاعبي العميد على الكرة لكن دون فاعلية ليلجأ لاعبو الفريقين لشوط المدربين وذلك من أجل حسم البطاقة الأولى المؤهلة لدور الأربعة.

وكاد لاعب النصر ريان مينديز ان يفتتح التسجيل في الدقيقة 55 لكن كرته ارتطمت بقائم حارس الفجيرة عبد الله التميمي وتحولت لضربة مرمى.

واثمرت محاولات النصر المتواصلة عن تسجيل هدف المباراة الوحيد عبر " نيران صديقة " بعد أن تحولت احدى الكرات العرضية من ساق مدافع الفجيرة حمدان ناصر وسكنت شباك الحارس البديل صالح ربيع ق 84 لتنتهي المباراة بفوز النصر بهدف .

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