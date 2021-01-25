أنطونيو لويس ثالث أجنبي جديد في عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

تعاقد نادي عجمان مع لاعب خط الوسط البرازيلي أنطونيو لويس "30 سنة" مكان البرتغالي دييغو أمادو للعب مع الفريق في الدور الثاني لدوري الخليج العربي اعتباراً من مباراة الظفرة الجمعة المقبل.

ويعد أنطونيو ثالث أجنبي جديد في عجمان بعد أن تم التعاقد مع الثنائي لاعب الوسط البرازيلي جارديل والمهاجم المالي مايغا، اللذان قادا الفريق لأول فوز في الدوري على الفجيرة في آخر جولات الدور الأول، وسبق لأنطونيو اللعب لبني ياس الموسم الماضي كما احترف قبل ذلك في نادي الشباب السعودي.

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