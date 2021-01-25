الياباني شيو يظهر في تدريبات العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

ظهر الياباني شيوناكاجيما، لأول مرة في تدريبات العين مساء اليوم بعد التعاقد معه رسمياً قبل عشرة أيام من الآن قادما من نادي بورتو البرتغالي، على سبيل الإعارة، ، قبل أن يكمل النادي إجراءات تسجيله في قائمته باتحاد الكرة ليصبح قادرا على المشاركة مع الفريق البنفسجي في أولى مبارياته أمام خورفكان المقررة في الثلاثين من الشهر الجاري على ملعب الأخير لحساب الجولة الأولى من الدور الثاني لدوري الخليج العربي لكرة القدم،

وتفاعلت جماهير العين على منصات التواصل الجماهيري مع صور اللاعب خلال التدريبات التي أجراها العين اليوم، وتداولت مقطع فيديو له وهو يخطو أولى خطواته إلى استاد خليفة بن زايد للمشاركة في التمارين.

ويعتبر شيو أول صفقات العين في الميركاتو الشتوي، وينتظر العيناوية المزيد من الأخبار السارة المرتبطة بتعزيز صفوف فريقها بلاعبين جدد، وكان العين أعاد تسجيل ثنائي الدفاع مهند العنزي، ومحمد فائز بقائمته في اتحاد الكرة بعد عودتهما من الخدمة الوطنية.

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