الجزيرة يدعو لاعبيه لمضاعفة الجهد والعودة للإنتصارات

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

دعا مجلس إدارة نادي الجزيرة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى مضاعفة الجهد في الفترة المقبلة والعودة إلى مربع الإنتصارات، وذلك خلال إجتماع مشترك بحضور الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان عضو مجلس إدارة النادي وعدد من أعضاء المجلس، الذين أكدوا تجديد الثقة في اللاعبين عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق في مباراته الأخيرة بالدوري أمام خورفكان 0-3.

وحث المجلس فريقه على ضرورة تجاوز الخسارة بهدف العودة من جديدة إلى الإنتصارات، مؤكدا أهمية بذل الجهد والعمل على تحقيق أفضل النتائج الإيجابية في الجولات المقبلة من المنافسة والتي يستهلها فخر ابوظبي بمواجهة ضيفة النصر في الجولة 14يوم الجمعة المقبل، ويمتلك فخر أبوظبي حاليا 27 نقطة بالمركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الشارقة المتصدر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز