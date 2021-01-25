«الآسيوي» يشيد بتنظيم كأس السوبر

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أشاد داتو ويندسور الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنجاح تنظيم رابطة المحترفين لبطولة كأس السوبر، والوصول بالدوري لنهاية الدور الأول، دون أي مشاكل صحية أو تنظيمية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وقال: «السوبر» كان حدثاً فريداً واستثنائياً، واحتفالاً مميزاً وكان التنظيم مميزاً كعادة تنظيم الأحداث في الإمارات، كما أن تفوق التنظيم الإماراتي مؤشر إيجابي يبعث الأمل لباقي دوريات القارة، ويرفع المعنويات ونحن مقبلون على تنظيم دوري الأبطال

ووجه داتو التهنئة لرابطة المحترفين برئاسة عبد الله الجنيبي عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، على النجاح التنظيمي «كأس السوبر» والإبهار الذي تحقق في البطولة تنظيمياً وفنياً.

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