فهد الظنحاني: التألق يدفعني لمزيد من الاجتهاد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الدولي فهد الظنحاني حارس فريق بني ياس أن حصوله على جائزة أفضل حارس من رابطة المحترفين يدفعه لمزيد من الاجتهاد في المرحلة المقبلة، لمساعدة فريقه على مواصلة تحقيق «السماوي» الانتصارات والنتائج الإيجابية ، مشيراً إلى أن تألقه في الفترة الأخيرة حاء بفضل توفيق الله ومساعدة زملائه والأجواء الإيجابية داخل الفريق والتي كان لها أثر كبير في المستوى القوي الذي يظهر عليه بني ياس بالموسم الحالي.

وقال الظنحاني لـ«البيان الرياضي»: أتمنى تقديم أداء أقوى في النصف الثاني من الموسم، وأن نواصل نتائجنا الجيدة في كل البطولات،الأمور تبشر بالخير داخل الفريق، وحققنا أرقاماً جيدة كأفضل دفاع في الدور الأول، والأكثر شباكاً نظيفة في الدوري، وعموماًالدوري لا يزال طويلاً وكل الفرق ستظهر بشكل أقوى بالدور الثاني.

نظرة واقعية

وعن منافسة بني ياس على لقب الدوري قال: لا نفكر في المنافسة حالياً، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، وكل مواجهة لها ظروفها وبطولة الدوري صعبة ولكنها ليست مستحيلة، ونحتاج إلى الحظ مع الاجتهاد من أجل تحقيق اللقب، إلا أن أولوياتنا واضحة وهي القتال على كأسي صاحب السمو رئيس الدولة والخليج العربي.

وأضاف: لا توجد ضغوط على اللاعبين أو مطالبات بلقب الدوري والجميع يشعر بالمسؤولية، وخاصة أن الفريق يضم عناصر صغيرة السن، ونحاول كلاعبين من أصحاب الخبرة إبعاد الضغط عنهم ،وقال: نتمنى تحقيق بطولة نسعد بها الجميع ولا سيما أن العمل الذي قدمه النادي هذا الموسم يستحق عليه بطولة على أقل تقدير.

وعن عودته لصفوف المنتخب قال: مستوى المنتخب مبشر مع مارفيك وهومدرب كبير أفتخر بالتدرب تحت قيادته ،وأحترم دائماً خياراته ،ولكن الأهم أن يحقق «الأبيض» النتائج المرجوة، ونأمل أن نحقق حلم الجماهير بالتأهل للمونديال.

وأضاف: المنتخب يبشر بالخير والأداء في تطور، وقدمنا أداء جيداً في ودية العراق، وأتوقع أن ينجح «الأبيض» في تخطي المرحلة الحالية بنجاح رغم صعوبتها لأن الحظوظ ما زالت قائمة، مشيراً إلى أن أي لاعب لديه فرصة تمثيل المنتخب بحسب المدير الفني الذي أكد أن من يستحق وعلى قدر المسؤولية سيحصل على الفرصة.

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