بطاقتا «اللعب مع الكبار» تُشعل أجواء الأولى

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

اشتعلت أجواء المنافسة في دوري الدرجة الأولى خلال الجولة التاسعة، وأصبحت بطاقتا الصعود إلى دوري الخليج العربي حيث «اللعب مع الكبار»، هي الهدف والحلم، وألهب دبا الفجيرة سباق الصعود لدوري الأضواء، وشهدت الجولة اهتزاز صدارة الترتيب من تحت أقدام لاعبي البطائح، والذي تعرض للهزيمة الثانية في المسابقة لكنه لا يزال محتفظاً بالمقدمة بـ 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف دبا الفجيرة «النواخذة»، الذي واصل لاعبوه مشوارهم الناجح مع المدرب الوطني سليمان البلوشي، بعد تحقيقهم الفوز الرابع على التوالي، في وقت تخلى فيه فريق الإمارات «الصقور» عن المركز الثاني، بعد فشله في حسم مباراة الديربي أمام التعاون العنيد، الذي فرض عليه التعادل الإيجابي.

صعود وتراجع

وصعد العروبة للمركز الرابع لأول مرة بعد أن قاده لاعبه النيجيري فيكتور نوانيري إلى تحقيق فوز مثير على مصفوت 2 - 0 فيما تراجع مسافي للوراء في أعقاب تلقيه خسارة قاسية أمام الحمرية برباعية أعادت حظوظ الفائز، الذي رفع رصيده إلى 13نقطة، كما وضع العربي حداً لنزيف النقاط محققاً الفوز على الذيد، رافعاً رصيده إلى 9 نقاط وبقى الذيد صاحب المركز الأخير بنقطة وحيدة، ولا يزال يبحث عن فوزه الأول حيث فشل في 9 جولات، في تحقيق أي انتصار واكتفى لاعبو الفريق الذي يدربه محمد العجماني بنقطة وحيدة مع تلقيهم 7 هزائم، ولم يسجل الفريق سوى 3 أهداف مقابل 12 هدفاً في مرمى الفريق.

من جهة أخرى، لم يخسر المدرب الوطني سليمان البلوشي أي نقطة خلال 3 مباريات، بعد أن حقق الفوز على مسافي بهدفين وعلى مصفوت والذيد والبطائح بهدف في كل مرمى.

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