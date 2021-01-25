علي عباس: النصر يحتاج إلى الهدوء

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد علي عباس لاعب النصر والمنتخب سابقاً أن «العميد» يحتاج إلى الهدوء في الوقت الحالي والابتعاد عن ضغط الشارع الرياضي، مشيراً إلى أن خسارة العميد من شباب الأهلي في الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب لدوري الخليج العربي دمّرت العمل الذي قدمه الفريق في الدور الأول، وقال: النصر لم يكن سيئاً في مرحلة الذهاب، وقدم مستوى جيداً في أغلب المباريات وافتقد الحظ في مباريات أخرى، ولكن أعتقد أن الخسارة الأخيرة من شباب الأهلي نسفت كل الجهود السابقة لأنها عمّقت الفارق بينه وبين المتصدر إلى 8 نقاط.

وأضاف: النصر تأهل إلى المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وما زال يدافع عن لقبه في كأس الخليج العربي، وحسابياً بإمكانه المنافسة على أحد المراكز المتقدمة بالدوري، وهذه النتائج إيجابية ومحفّزة لدخول الدور الثاني بثقة أكبر.

إعادة الهدوء

وذكر علي عباس أن الزوبعة التي أثيرت من خارج الملعب أثّرت على مسار النصر، مشدداً على دور الإدارة في إخراج النصر من هذا النفق وإعادة الهدوء للفريق، وقال: مصير الفريق بين يديه، وفارق الـ8 نقاط مع الشارقة ليس كبيراً، ويجب بدء صفحة جديدة من مباراة الجزيرة وتجنب الوقوع في أخطاء الدور الأول، وحسابياً كل شيء ممكن وعلى النصر التحلي بالثقة وتحفيز اللاعبين معنوياً.

وقلل عمن عدم تحقيق الفريق الفوز على منافسيه بالدور الأول مثل الشارقة والجزيرة والعين وشباب الأهلي والوحدة، موضحاً أن النصر قدم مستويات قوية في هذه المباريات وأوجد الفرص، لكنه افتقد إلى النجاعة الهجومية وإلى القليل من الحظ.

قرار خاطئ

واعتبر علي عباس تغيير الهولندي كواس بالأوزبكي خامداموف قبل مباراة شباب الأهلي قراراً خاطئاً، لأسباب عدة من بينها عدم جاهزية اللاعب الجديد وحاجته لوقت طويل للانسجام وثانياً إرباك الفريق بهذا التغيير المفاجئ، إذا كان التغيير لمجرد التغيير، وقال: مثل هذه القرارات لا تخدم مصلحة الفريق، ويجب أن يكون التغيير من أجل تطويرالأداء كما أن إيجاد اللاعب المميز في مثل هذا الوقت من الموسم صعب،ولو كان القرار بيدي لأعدت قيد كواس مرة أخرى لأنه من الصعب إيجاد بديل سوبر حالياً مع احترامي للاعب الأوزبكي الذي لا يمكن الحكم عليه من مباراة.

ضغط

وأوضح أن تغيير كواس هو خضوع لضغط الشارع الرياضي، مشيراً إلى أن أغلب المحللين في القنوات التلفزيونية كانوا ينتقدون كواس، وهو ما أثر بشكل مباشر في قرار النصر.

ودعا لاعب النصر السابق إدارة العميد إلى تجنب الوقوع في الخطأ مرة أخرى وعدم الخضوع لضغط الشارع الرياضي المطالب بإقالة المدرب كرونوسلاف حسب ما تردد في الفترة الأخيرة، ومشدداً على ضرورة تجديد الثقة به ودعمه، وقال: المدرب ليس سيئاً لدرجة المطالبة بتغييره، إضافة إلى أن تغييره في الوقت الحالي سيدخل الفريق في حسابات عدة ويفجّر زوبعة في النادي، يجب الحفاظ على الاستقرار ثم محاسبة المدرب في نهاية الموسم.

وأضاف: العين مثلاً يواجه نتائج سلبية وترتيبه لا يعكس طموحاته، وخرج من مسابقتين ولكن يحسب لإدارة النادي أنها حافظت على الهدوء في الفريق وقدمت درساً في كيفية التعامل مع الأزمات.

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