«الشارقة» ينظم دورة لمدربي حراس المرمى

المصدر: (دبي- العوضي النمر )

تنطلق غداً دورة تدريبية لمدربي حراس المرمى، وينظمها نادي الشارقة، للمرة الأولى في إطار حرص النادي على دعم مدربي الحراس في أندية الدولة.

ووجه حسن إسماعيل مشرف مدربي حراس المرمى بنادي الشارقة، الشكر لإدارة النادي على دعم الفكرة وتوفير نجاح تطبيقها، خصوصاً أنها تسهم في الارتقاء بالعملية التدريبية للحراس ، موضحاً أن الدورة تشمل محاضرات نظرية وتدريبات عملية، وتم الاستعانة بالمدرب المصري فكري صالح لتقديم محاضرة عن إعداد حارس المرمى من المراحل السنية حتى الفريق الأول، كما يلقي حسن إسماعيل محاضرة عن دور المدرب الناجح في تهيئة الحراس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز