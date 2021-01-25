المدفع: يجب التركيز على البطولات المقبلة

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم )

حث علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، لاعبي الشارقة على طي صفحة «السوبر» والنظر للبطولات الثلاث المقبلة التي تنتظر الفريق وينافس فيها بقوة، وهي الدوري والكأس الغالية وكأس الخليج العربي.

جاء ذلك في لقائه اللاعبين في أول تدريب يجريه الفريق بعد كأس السوبر استعداداً لمباراة الوصل مساء غدٍ في إياب ربع نهائي كأس الخليج العربي، وتحدث المدفع للاعبين بحضور عبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم مقدماً الشكر لهم على المجهود الذي بذلوه في الفترة الماضية وأثمر عن تصدر الفريق لبطولة الدوري وقال: صفحة مباراة السوبر انطوت وخسارة السوبر لا تعني أن نقف عندها كثيراً بل يجب التركيز للعودة لطريق الانتصارات، ويجب علينا العودة سريعاً لمستوانا واللعب بقوة على البطولات الثلاث.

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