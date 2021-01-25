كلباء وبني ياس.. المهمة صعبة

المصدر: كلباء – محمد فضل، أبوظبي – محمد صادق

يستقبل فريق كلباء في الثامنة من مساء اليوم، ضيفه بني ياس في مباراة صعبة لا تقبل القسمة على «اثنين»، وذلك ضمن إياب دور الثمانية كأس الخليج العربي، وكان نمور كلباء قد عادوا من ملعب الشامخة بتعادل إيجابي أمام السماوي في الذهاب.

وأكد الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء أن طموحات فريقه لا تحدها حدود، مجدداً قوله إنه يطمح إلى تحقيق إنجاز تاريخي والفرصة تبدو متاحة له للوصول إلى نصف النهائي على حساب ضيفه بني ياس، ووصف داسيلفا، بني ياس بالفريق القوي الذي يقدم موسماً متميزاً في جميع المسابقات.

وسيحاول بني ياس التأهل من ملعب «النمور» وتحقيق أول فوز له على حساب اتحاد كلباء هذا الموسم بعد أن خسر في مباراة الدوري وتعادل في الذهاب.

حظوظ



وذكر إيسايلا مدرب بني ياس أن فريقه بحاجة لتسجيل هدف للحفاظ على حظوظ الفريق، معرباً عن تفاؤله بالتأهل للدور نصف النهائي رغم المشكلات التي يعانيها بسبب غياب عدد من العناصر الأساسية، كما شدد، على أن الأهم بالنسبة له ما سوف يقدمه بني ياس خلال المباراة وليس المنافس رغم صعوبة المباراة، وقال: اتحاد كلباء فريق جيد ومنظم وخطير في الهجمات المرتدة ويتحول بسرعة من الدفاع للهجوم، وكل الاحتمالات واردة حيث ندخل المباراة بثقة الفوز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز