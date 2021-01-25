الفجيرة والنصر.. ليلة الحسم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل، دبي - عدنان الغربي

يبحث فريقا الفجيرة والنصر عن بطاقة التأهل لمربع الكبار ضمن مسابقة كأس الخليج العربي، وذلك عندما يلتقي الفريقان اليوم في إياب دور الثمانية وليلة الحسم، وانتهى الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهي النتيجة التي تنصب في مصلحة الفجيرة «صاحب الأرض»، في حين يتطلع النصر إلى مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه بنجاح، مطالباً بتحقيق الفوز على الذئاب أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1، لتحقيق هدفه.

وأكد الصربي غوران مدرب الفجيرة، أن فريقه يمتلك فرصة كبيرة لتجاوز عقبة النصر، بعد تعادل «الذئاب» في مباراة الذهاب، وقال: نحترم النصر الذي ينافس على مختلف البطولات وتوج بلقب النسخة الماضية من الكأس، ولكننا نسعى لخطف بطاقة التأهل ويجب على لاعبينا الاستفادة من ظاهرة إقامة المواجهة على ملعبنا.

رحلة

وأفاد كرونو بأن فريقه جاهز لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه وأنه عاقد العزم على العودة ببطاقة الـتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي من الفجيرة، مشيراً إلى أن الأجواء مثالية داخل الفريق وخلال الحصص التدريبية وأن التحضيرات لمواجهة الفجيرة تقام في أجواء رائعة وأنه سعيد بالعلاقة الأخوية التي تربطه مع كل اللاعبين، وذلك خلافاً لما يروّج له البعض حول وجود خلافات بينه وبين بعض نجوم الفريق.

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