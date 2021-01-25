اتحاد الكرة يعيد تنظيم مهنة وكلاء اللاعبين

المصدر: دبي - العوضي النمر

يعيد اتحاد كرة القدم تنظيم مهنة وكلاء اللاعبين، بعد أن شهدت تلك المهنة تجاوزات عدة خلال الفترة الماضية، ودخول «سماسرة» غير معتمدين تسببوا في رفع قيمة التعاقدات وإخلال بعملية التعاقد، مما تسبب في تحميل الأندية مصاريف زائدة أرهقت موازنتها، كما يزمع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عودة مسمى «وكيل اللاعبين» بدلاً عن مسمى وسطاء اللاعبين، وسينظم اتحاد الكرة ورشة عمل غداً الثلاثاء في فندق ميدان من أجل الاستماع إلى آراء ومقترحات وكلاء اللاعبين العاملين بالدولة في كيفية النهوض بتلك المهنة وإعادة اعتماد شاغليها مرة أخرى من اتحاد الكرة وفق القوانين واللوائح المنظمة لها.

وعن هذا المشروع يقول هشام الزرعوني رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، إن اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، يولي هذا الموضوع أهمية كبرى، وإننا نهدف إلى إعادة تنظيم تلك المهنة على أسس قانونية ولوائح منظمة، إضافة إلي تغيير المسمى من وسيط لاعبين إلى وكيل لاعبين، ولدينا مشروع متكامل لإعادة تنظيم المهنة على أسس صحيحة بما يحفظ لكل الأطراف حقوقهم، لذلك قمنا بتوجيه الدعوة إلى حوالي 50 وكيل لاعبين من الذين يزاولون المهنة في الإمارات، سواء من المستمرين بها أم الذين توقفوا بسبب العديد من الظروف التي تحول دون أداء مهمتهم على الوجه الأكمل، من أجل الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم التي تفيدنا في إعداد وإصدار مشروع متكامل يعيد البريق لتلك المهنة المهمة.

تصحيح مسار

بدوره، أشاد وليد الشامسي أقدم وكيل لاعبين مواطن في الدولة، بخطوة اتحاد الكرة التي من شأنها أن تعيد تصحيح مسار تلك المهنة، التي دخلها أشخاص عديدون تحت مسمى «سماسرة» تسببوا في إحداث العديد من المشكلات للأندية واللاعبين، وقال الشامسي: هناك العديد من الذين يعملون الآن في تلك المهنة غير ملمين باللوائح والنظم وليسوا معتمدين لدى اتحاد الكرة، كما تسببوا في فوضى بسوق اللاعبين، لذلك نحن سعداء بتلك الخطوة ونمد أيدينا لاتحاد الكرة بالدعم والمساندة حتى يخرج مشروع متكامل يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.

وأضاف وليد الشامسي: الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يولي تلك المهنة أهمية هو الآخر وفي طريقه لإصدار تشريعات منظمة لها، وتغيير مسماها من وسطاء إلى وكلاء، كما منح الاتحادات المحلية فرصة تنظيمها بما يتواكب مع النظم واللوائح لكل اتحاد، ولذلك نحن سنقوم بعرض العديد من الأفكار التي من شأنها توفير الحماية سواء للأندية واللاعبين أم الوكيل، ووضع لوائح ملزمة لكل الأطراف تساهم في الرقي بالمهنة وتطور الكرة بشكل عام.

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