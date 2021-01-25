الأزرق إلى البصرة لمواجهة العراق ودياً

المصدر: (الكويت – أحمد عبد اللطيف)

تغادر عصر اليوم بعثة منتخب الكويت الأول لكرة القدم إلى البصرة لمقابلة المنتخب العراقي في الودية الدولية بعد غدٍ، وذلك استعداداً لخوض مواجهتي استراليا والأردن ضمن المنافسات الآسيوية المؤهلة لنهائيات مونديال 2022 بالدوحة وكأس أمم آسيا 2023 بالصين ويديرها طاقم تحكيم قطري بقيادة الدولي سلمان فلاحي، ووقع اختيار الجهاز الفني للأزرق بقيادة الإسباني كاراسكو على القائمة التي تضم 23 لاعباً، وسيتأكد صباح اليوم موقف المخضرم بدر المطوع من المشاركة كأساسي من عدمه، ولكن الجهاز الفني أصر على اصطحابه حتى يشارك لمدة قصيرة من أجل احتساب المباراة ضمن المباريات الدولية ورفع رصيده في قائمة عميد لاعبي العالم.

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