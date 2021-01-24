هيلمان: الوصل عازم على بلوغ نصف نهائي الكأس

المصدر: دبي-علي شدهان

لفت البرازيلي اودير هيلمان مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أن فريقه عازم على بلوغ نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي، واصفا مباراة الوصل الثلاثاء أمام ضيفه الشارقة ضمن إياب ربع نهائي البطولة، بالصعبة والمهمة جدا.

ثقة عالية

وأبدى هيلمان ثقته العالية في أن يقدم الوصل أداء قويا يكلله بنتيجة إيجابية تقوده إلى الدور التالي، واصفا الشارقة بالمنافس القوي.



ظروف ومتطلبات

وكشف هيلمان النقاب عن أنه كمدرب لديه خبرة واسعة في مباريات الكؤوس، ويدرك تماما أن لكل مباراة ظروفها ومتطلباتها، منوها إلى أن خسارة الشارقة في نهائي كأس سوبر الخليج العربي أمام شباب الأهلي، ربما تشكل حافز له في مباراته أمام الوصل.

مباراة مفتوحة

وتوقع هيلمان أن تكون مباراة الوصل والشارقة الثلاثاء، مفتوحة في ضوء نتيجة التعادل في مباراة الذهاب.

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