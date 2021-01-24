"الآسيوي" يشيد بالتنظيم الاحترافي لكأس السوبر

المصدر: وام

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتنظيم الاحترافي لبطولة كأس سوبر الخليج العربي وبدقة التطبيق للإجراءات الإحترازية في دوري الخليج العربي الذي وصل إلى نهاية الدور الأول منه بنجاح، دون أي مشاكل صحية أو تنظيمية.

وأكد داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد أن هذا الانجاز يعكس وجود تشديد حازم من قبل الرابطة والأندية للتغلب على كافة الصعاب المرتبطة باللعب في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وقال : السوبر كان حدثا فريدا واستثنائيا بالفعل، واحتفالا مميزا جمع فريقي الشارقة وشباب الأهلي، كما كان التنظيم مميزا كعادة تنظيم الأحداث في الإمارات.

وأضاف : رابطة المحترفين الإماراتية برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، تقدم عملا كبيرا والاتحاد الآسيوي يشيد دوما بمنظومة الاحتراف الإماراتي في الالتزام بكافة المعايير لاسيما تراخيص الأندية، التي تعتبر إحدى أقوى نظم التراخيص في القارة وهو ما يميزها بالفعل.

وقال: الكرة الآسيوية عاشت ظروفا صعبة بالفعل، وهناك دوريات لم تستكمل وأخرى مازالت تعاني، ووجود دوريات نجحت في الوصول لبر الأمان للدور الأول وتنظيم بطولة بقيمة السوبر لديها مثلما حدث في الكرة الإماراتية، يعتبر مؤشرا إيجابيا على أن هناك حرصا على التعافي من آثار الجائحة وهو ما يمنح الجميع شعورا إيجابيا بالتغلب على التحدي الصحي الكبير والعودة للحياة الطبيعية.

وأضاف : نجاح تنظيم السوبر الإماراتي وقبله مباريات الدوري، أمر جيد ويسعدنا، ويدفع الاتحاد الآسيوي لمواصلة العمل بروح معنوية مرتفعة، خاصة ونحن نقترب من نسخة دوري أبطال آسيا 2021، التي نأمل أن تكون فيها كافة الأندية والدوريات في أتم الجاهزية للمنافسة عليها بكل قوة.

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