الجنيبي: الإمارات نجحت في تجاوز التحديات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، بالشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، على تشريفه مباراة كأس سوبر الخليج العربي، وتفضله بتتويج الفريقين وتقليدهما الكأس والميداليات الخاصة بهذه البطولة، كما شكر معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وكبار الحضور من مختلف المؤسسات الرياضية والمجتمعية على وجودهم ودعمهم لهذا الحدث.

تتويج

وأكد الجنيبي، أنه ونحن نحتفل بتتويج أول أبطال الموسم، فإن احتفاليتنا الحقيقية تتمثل في هذا النجاح الذي تحققه الإمارات في تجاوز جائحة فيروس «كورونا» وعودة الحياة إلى ملاعبنا بخطوات مدروسة وواثقة، إلى جانب ما نعاصره حالياً من إقبال العالم بأجمعه للوجود هنا، حيث نرفع شعار «أجمل شتاء في العالم» لتصبح الإمارات الوجهة الأولى دولياً، وتشرفنا في الرابطة أن تحمل هذه المسابقة شعار «شِتانا سوبر»، تماشياً مع هذه المبادرة الرائدة.

وهنأ الجنيبي الفريقين على الأداء القتالي الذي قدماه ليساهما في رسم لوحة أنيقة على أرض الملعب في كأس سوبر الخليج العربي، ليقدما عبر الشاشات التي تابعتها الجماهير مجريات شيقة وروح رياضية عالية، تؤكد أن الجميع فائز في هذا اللقاء الجميل على أرض الخير والتسامح والمحبة.

شكر

وختم الجنيبي، موجهاً الشكر إلى فرق العمل والجنود المجهولين خلف الكواليس الذين عملوا على مدار الساعة في الفترة الماضية من أجل تقديم الحدث بهذه الصورة المميزة، وإلى نادي النصر والعاملين في استاد آل مكتوم على جهدهم في تجهيز الملعب بأفضل مواصفات وأحدث الخدمات، وإلى وسائل الإعلام التي واكبت المجريات لحظة بلحظة منذ أيام طويلة بما زاد من زخم اللقاء الذي بات محطة تترقبها الجماهير سنوياً.

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