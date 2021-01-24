كورنادو: من الصعب شرح ما حدث!

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

ردود فعل متباينة، رافقت خسارة الشارقة لكأس السوبر، لا سيما وأن الخسارة جاءت في توقيت قاتل، قبل ثوانٍ قليلة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بالهدف الرأسي لمدافع شباب الأهلي، محمد مرزوق. ورغم الحسرة التي بدت على لاعبي الشارقة بعد المباراة، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، إلا أن التركيز كان واضحاً على طي «صفحة السوبر»، والنظر للاستحقاقات المقبلة، ابتداء من مواجهة الوصل الثلاثاء المقبل في إياب الدور ربع النهائي، ثم الفجيرة نهاية الأسبوع الحالي، في انطلاقة الدور الثاني لدوري الخليج العربي.

ردة الفعل وسط اللاعبين، عبّر عنها 3 من لاعبي الفريق، هم إيغور كورنادو وويلتون سواريز وخالد باوزير، ويمثل الإيطالي من أصل برازيلي إيغور كورنادو «أيقونة» الفرح والابتسامة لفريق الشارقة منذ التعاقد معه قادماً من نادي باليرمو الإيطالي صيف 2018 فأصبح الصفقة الأبرز والنجم «السوبر» في كرة الإمارات، وفي نهائي كأس «السوبر» أمام شباب الأهلي أول من أمس، كانت كل الآمال في الشارقة معلقة على «كورنادو» لتكرار المشهد للاحتفاظ بكأس السوبر والذي حققه من قبل أمام شباب الاهلي أيضاً، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن «الشرجاوية».

مواجهة

وقال إيغور كورنادو: في غرفة الملابس، تحدثنا قليلاً بعد الخسارة، وبطبيعة الحال، نحن لسنا سعداء، لكن في النهاية قدمنا كل ما لدينا، والآن، ليس الوقت للبكاء على ما فات، وعلينا المضي قدماً للمحافظة على حظوظنا في البطولات المقبلة، مباراة نهائي السوبر، لم تكن مواجهة سهلة، ومن الصعب شرح ما حدث فيها. بدوره، قال ويلتون سواريز: المباراة لم تكن سهلة للفريقين، جزئيات بسيطة جداً كانت حاسمة، رسالتي لجمهور الشارقة، لا تغضبوا، وسوف يظل الشارقة منافساً دائماً على الألقاب، والموسم طويل، وأمامنا بطولات أخرى، الشارقة قادر على تحقيقها.

وقال لاعب الوسط خالد باوزير: نبارك الفوز لفريق شباب الأهلي، وبالتأكيد، هدف الفوز جاء في وقت صعب، لا يمكن معادلته أو تعويضه، كأس السوبر بطولة وانتهت، وعلينا التركيز في الاستحقاقات المقبلة، وأهمها بداية الدور الثاني لدوري الخليج العربي، وطموحنا مثل كل مباراة، تحقيق الفوز في جميع المباريات.

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