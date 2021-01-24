«الفرسان» يهدون محمد بن راشد كأس السوبر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أهدى لاعبو شباب الأهلي «فرسان دبي»، كأس سوبر الخليج العربي، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرئيس الفخري لنادي شباب الأهلي دبي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وكان شباب الأهلي قد تُوج مساء أول من أمس، بكأس السوبر بعد الفوز على فريق الشارقة بهدف للمدافع محمد مرزوق في المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم بدبي، والتي تزينت بشعار «شِتانا سوبر»، دعماً لمبادرة «أجمل شتاء في العالم».

فارق الخبرة

وشكر حمدان الكمالي مدافع شباب الأهلي، إدارة النادي على ثقتها به، وأعرب عن سعادته بالتتويج مع فريقه الجديد بأولى البطولات، وتمنى المساهمة في تحقيق المزيد من البطولات في الموسم الجاري، وقال: «شباب الأهلي فريق كبير يطمح للفوز بكل البطولات، والبطولة كانت مهمة بالنسبة لنا، لأن الجميع غير راضٍ عما نقدمه في الدوري، وروح الفريق كانت الفارق في مباراتنا والشارقة، ولم نكن نرغب في إضاعة أي دقيقة في المباراة، في الوقت الذي حاول فيه الشارقة الوصول إلى ركلات الترجيح، والأهم بالنسبة لنا الآن الاستمرار في الأداء القوي في مبارياتنا المقبلة».

جهوزية نفسية

وقال يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي: كنا مستعدين بشكل جيد للقاء الشارقة، ولم تكن المباراة سهلة، وتركيزنا كان الأكثر والأقوى طوال الـ90 دقيقة، وهو ما وضح بتسجيلنا هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، لأننا كنا نعلم جيداً، أن لقب السوبر يمكن الحصول عليه من مباراة واحدة، وبالتالي دخلنا اللقاء بروح قتالية عالية، وألقينا كل ما شهده الفريق في الدوري خلف ظهورنا، والحمد لله أننا أسعدنا جمهورنا بلقب أول هذا الموسم، ونتمنى الحصول على المزيد من البطولات.

وأشاد الغساني، بالمجهود الذي يقوم به المدرب الوطني مهدي علي، مع الفريق في التدريبات والمباريات، وقال: «مهدي يساعدنا كثيراً، ونفسياً كنا جاهزين لمباراة السوبر، وأنا فخور جداً بارتداء قميص شباب الأهلي، وأريد أن أقول، شكراً لمجلس إدارة النادي على دعمهم وإعادتي إلى بيتي من جديد».

أجمل شتاء

وقال أحمد العطاس، الذي كان على مقاعد البدلاء أمام الشارقة: في أجمل شتاء بالعالم، سوبر الشتاء لـ«الفرسان»، والحمد لله على البطولة، ونهديها للجمهور العزيز، وللإدارة القديرة، ولكل اللاعبين على القتالية في أرض الملعب، والقادم أجمل بإذن الله.

وقال يوسف جابر، الذي غاب عن المباراة بداعي الإصابة: متابعة المباريات من خارج الملعب، أمر صعب للغاية، وكنت بالتأكيد أتمنى المشاركة، لأن مثل هذه المباريات لا تتكرر كثيراً في مسيرة اللاعبين، وأنا سعيد بتحقيق أول ألقاب الموسم الجاري، وأتمنى المزيد من الإنجازات.

كما قال شقيقه محمد جابر، الذي غاب أيضاً عن المشاركة في المباراة: ليس المهم من يشارك، ولكن المهم مصلحة الفريق، ونحن في شباب الأهلي، نسعى دائماً إلى الإنجازات، ونحرص على مساندة التشكيلة المختارة، ونحن تعاهدنا على تحسين صورة الفريق بالفوز بكأس السوبر، وإن شاء الله سنختم هذا الموسم ببطولتين أو ثلاث.

90 دقيقة

وقال ماجد حسن: بذلنا مجهوداً جباراً طوال الـ90 دقيقة، وأضعنا الكثير من الفرص، وأبارك لجماهير شباب الأهلي الغاضبة علينا بسبب بعض نتائج الفريق هذا الموسم في الدوري، ونحن لا نرضى بهذه البطولة فقط، وقادرون على الوجود في نهائيات ثانية، وأطمئن جماهيرنا بأن شباب الأهلي في الأحداث الكبيرة، يتسلح بالروح القتالية العالية، وهو ما وضح في مباراة السوبر، التي دخلناها، ولدينا ثقة كبيرة وفي كامل الجهوزية لتحقيق الفوز، والجميع شاهد كيف كنا نقاتل على كل كرة.

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