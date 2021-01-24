محمد خليفة سليمان: اللقب ثمرة جهد كبير

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

بارك محمد خليفة سليمان، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرئيس الفخري لنادي شباب الأهلي دبي، ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس النادي، تتويج فريق شباب الأهلي بطلاً لكأس سوبر الخليج العربي، وقال: «أشكر كل من ساهم في تحقيق تلك البطولة، وكنا واثقين من قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز في أي لحظة من مباراتهم أمام الشارقة، لأننا لا نفقد الأمل أبداً في قدرات شباب الأهلي من أول دقيقة وحتى آخر ثانية، ونحن سعداء بالفوز، وأبارك للمدرب القدير مهدي علي، هذا اللقب الذي جاء ثمرة جهد كبير، وجدد روح الفريق واللاعبين».

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