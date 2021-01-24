رقم قياسي جديد لشباب الأهلي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

رفع شباب الأهلي بفوزه على الشارقة أول من أمس، باستاد آل مكتوم، في مباراة النسخة 13 من كأس سوبر الخليج العربي، عدد ألقابه إلى 5 بطولات، بعد مواسم 2008 - 2009 و2013 - 2014 و2014 - 2015 و2016 - 2017، محطماً رقمه القياسي السابق في هذه البطولة، وعزز صدارته لقائمة أكثر الفرق فوزاً بالبطولة.

فيما كان ظهور شباب الأهلي بالمباراة، هو السابع في مباراة كأس السوبر منذ بداية الاحتراف موسم 2008 - 2009، وخسر فيها اللقب مرتين فقط في موسمي 2009 - 2010 و2019 - 2020 أمام العين والشارقة بالترتيب، وبركلات الجزاء الترجيحية، ونجح شباب الأهلي، في الثأر من خسارته للقب نفسه بركلات الترجيح 3 - 4 من نقطة الجزاء عندما التقى الشارقة على الملعب ذاته منذ قرابة 500 يوم، كما رفع رصيد انتصاراته على الشارقة إلى 41 فوزاً، مقابل 36 فوزاً للشارقة، والتعادل في 37 مباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز