راشد بن حميد يثني على جهود حملة «التزامكم سعادة»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أثنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، على جهود حملة «التزامكم سعادة» الخاصة بقانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، ووعد بدعم اتحاد الكرة للحملة في جهودها والتي تستهدف من خلالها توعية قطاع المدارس، والمراحل السنية المختلفة بالأندية والمجتمع، بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، ومتابعة سعادة اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الادارة العامة لامن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وكان الحضور بقيادة العميد راشد الفلاسي مدير الادارة العامة لامن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعقيد خميس الشامسي مدير ادارة الطوارئ بالوكالة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس اتحاد الكرة بأفراد الحملة خلال مباراة كأس سوبر الخليج العربي، أول من أمس، في استاد آل مكتوم، وضم الحضور من أفراد الحملة في المباراة، الرائد عبد الله طارش منسق الحملة، والوكيل نابت بالرشيد الكتبي والوكيل هادي حسن محمد.

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