حمدون: اللقب تصحيح مسار

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بارك محمد أحمد حمدون مدير فريق شباب الأهلي، لجماهير «فرسان دبي» تحقيق كأس سوبر الخليج العربي، وقال: أبارك لجماهير شباب الأهلي اللقب، ونتمنى أن تكون البطولة بداية تصحيح المسار، لأن انطلاقتنا هذا الموسم لم تكن جيدة، وربما لم تخدمنا الظروف، ولكننا لا نزال منافسين على بطولات عدة.

وأضاف مدير فريق شباب الأهلي: حريصون على العمل بجد وإخلاص طوال الموسم، ونعتذر لجمهورنا على بعض النتائج غير الموفقة في بداية الموسم، ونعدهم بالعودة على المسار الصحيح بعد التغييرات الأخيرة، ونلتمس منهم العذر لأننا في النهاية بشر ربما نخطئ في بعض الأمور، ولكن يجب أن تكون الثقة كبيرة بأن مصلحة النادي والكيان فوق مصلحة الأشخاص وفوق مصلحة الجميع.

تغييرات

وعن إمكانية حدوث تغييرات على قائمة شباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على صعيد اللاعبين الأجانب، قال مدير فريق شباب الأهلي: ربما توجد بعض الأسماء المطروحة.

وتابع حمدون قائلاً: قدمنا مباراة قوية أمام الشارقة، رغم الغيابات، والفريق عموماً يقدم كرة جميلة بما لديه من عناصر ترغبها العديد من أندية الدولة، لكن إذا أردت الوصول إلى أبعد مرحلة، يجب أن تكون لديك العديد من الخيارات.

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