مرزوق: الكأس بداية إنجازاتنا في 2021

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي، و«عريس السوبر»، بتسجيله هدف فوز «فرسان دبي» بكأس السوبر، عن سعادته بالمساهمة في تتويج فريقه باللقب الأول، خلال الموسم الجاري، وقال: الحمد لله أن تعبنا لم يضِع، وتمكنا من التتويج بكأس السوبر، الذي يعد بداية إنجازاتنا في 2021.

وأضاف: في المباريات النهائية، لا بد من التحلي بالروح القتالية، والتركيز حتى آخر لحظة، لأن مثل تلك المباريات، تختلف تماماً عن لقاءات الدوري، والتي يمكن التعويض خلالها في المباريات التالية.

وتابع: لاعبو شباب الأهلي، كانوا في قمة التركيز، من أول دقيقة وحتى صافرة النهاية، وحصلنا على العديد من الفرص، ونحمد الله على التسجيل في الفرصة الأخيرة، وسعادتي كبيرة بتحقيقنا الفوز، رغم الانتقادات الأخيرة التي وجهت إلى دفاع الفريق، وعموماً، النقد والإشادة أمر طبيعي، مع الخسارة أو الفوز في كرة القدم.

المنتخب

وتمنى مرزوق أن ينعكس الأداء القوي للاعبي الفريقين على المنتخب الوطني الأول، خلال المرحلة الحاسمة المقبلة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، وقال: المطلوب منا تركيز كبير في المرحلة المقبلة، لأن المنتخب لا يتحمل أي نتيجة سلبية، ربما تبعدنا عن التأهل إلى كأس العالم، وهذا التركيز مطلوب من الموجودين في المنتخب، أو ممن لم يتم استدعاؤه.

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