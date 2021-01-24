أحمد مبارك: لن نتأثر بخسارة السوبر

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

قال أحمد مبارك مدير فريق الشارقة: المباراة عموماً كانت الفرص فيها قليلة ورغم ذلك المحاولات كانت جدية من الفريقين وفي آخر فرصة في المباراة نجح شباب الأهلي في تسجيلها، ويستحقون الفوز، ورسالتنا للاعبي الشارقة أمامنا مشوار طويل وبطولات مهمة وخسارة السوبر ليست نهاية المطاف، بل بداية التحدي لبقية مشوار الموسم.

وأضاف مدير فريق الشارقة: الإدارة بقيادة علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، وعبدالله العجلة رئيس شركة كرة القدم، لديهم خطة واضحة لا تتأثر بخسارة بطولة واضحة، والقادم أفضل في وجود المدرب القدير عبد العزيز العنبري الذي سيقدم مزيداً من التميز مع الفريق، وفريق الشارقة سيكون متماسكاً أكثر ويقدم أكثر في بقية مشوار الموسم الحالي.

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