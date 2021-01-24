القراء غير راضين عن مستوى دورينا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رأى 42.7% من إجمالي المشاركين في استطلاع «البيان الرياضي» الأسبوعي أن الدور الأول لدوري الخليج العربي لكرة القدم، جاء ضعيف المستوى، مقابل 39.9% رأوا أن المستوى كان متوسطاً، و17.4%، رأوه ممتازاً، ولكن تباينت الآراء بين حساب «البيان الرياضي» على «تويتر»، وعلى الموقع الرسمي لصحيفة «البيان»، ففي الوقت الذي رأى فيه المشاركون بالتصويت على حساب «تويتر» أن الدور الأول لدورينا جاء متوسط المستوى بنسبة 45.8%، مقابل 33.4%، رأوه ضعيفاً، و20.8% رأوه ممتازاً، وجاء رأي 52% عبر موقع «البيان» أن النصف الأول لدورينا كان ضعيف المستوى، و34% رأوه متوسطاً، و14% رأوه ممتازاً.

وبالنسبة لتعليقات بعض المشاركين في التصويت عبر حساب «تويتر»، فغرد صاحب الحساب Goldieweee@: «من حسنات دورينا لهذا الموسم، ارتفاع مستوى الفرق غير المرشحة، وكانت في السابق تسمى أندية المظاليم»، وغرد صاحب الحساب 1b817dFN9fe9kea@: «لماذا لا تلعب الأندية الإماراتية بهذا الحماس في أبطال آسيا، الغريب أنها تمتلك الإمكانات، وتقاتل من أجل حجز مكان في أبطال آسيا، وعندما يحين موعد البطولة تقدم عليها الدوري، وتلعب في آسيا كتأدية واجب».

مؤشرات إيجابية

من جانبه، اعتبر خبير كرة القدم محمد مطر غراب أن مستوى دوري الخليج العربي هذا الموسم، مقبولاً في ظل الظروف التي أقيمت فيها المسابقة، ومنها الغياب الجماهيري، والبروتوكول المطبق خلال المباريات، لمواجهة تفشي فيروس «كورونا».

وقال: «الدور الأول من دورينا لم يرتقِ للمستوى المطلوب، ولكنه مقبول فنياً، في ظل الظروف الحالية، وعدم وجود الجمهور، وهناك أندية فرضت نفسها على الساحة، وقدمت مؤشرات إيجابية، مثل بني ياس واتحاد كلباء».

وأكمل: «هناك أيضاً أندية قدمت المتوقع منها، مثل الشارقة، والجزيرة ، كما قدم النصر مؤشرات إيجابية في مراحل معنية».

وواصل قائلاً: «كان الجميع يتوقع من الوصل تقديم أداء ونتائج أفضل، أما شباب الأهلي والعين فمشكلتهما واضحة، وهي ارتفاع متوسط أعمار اللاعبين، والناديان يحتاجان إلى تجديد الدماء بما يتناسب مع أهدافهما، وهو الأمر الواضح من تراجع معدلات اللياقة البدنية، خصوصاً أمام فرق النصف الثاني من جدول ترتيب الدوري، نتيجة أن أغلب تلك الفرق تلعب بطرق دفاعية أمام فرق النصف الأعلى من الجدول».

وأنهى محمد مطر غراب، وجهة نظره الفنية، قائلاً: «هناك أمور كثيرة ينتظر أن تتغير في الدور الثاني من الدوري».

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