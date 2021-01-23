غوران: فرصة الفجيرة جيدة للتأهل للمربع الذهبي لكأس الخليج العربي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد الصربي غوران مدرب فريق الكرة بنادي الفجيرة أن فريقه يمتلك فرصة كبيرة لتجاوز عقبة النصر في إياب دور الثمانية لكأس الخليج العربي والتأهل إلى المربع الذهبي، وخاصة بعد تعادل «الذئاب» في مباراة الذهاب وقال: نحترم النصر الذي ينافس على مختلف البطولات وتوج بلقب النسخة الماضية من الكأس، ولكننا نسعى لخطف بطاقة التأهل ويجب على لاعبينا الاستفادة من ظاهرة إقامة المواجهة على ملعب الفجيرة، وأثق بنجوم الفريق كافة، ويتعين عليهم اللعب بذكاء وحماس وتركيز للتأهل.

وأشار المدرب إلى أن فريقه حصل على راحة كافية للتحضير للمباراة المهمة لعودة الروح من جديد للفريق في أعقاب الهزيمة التي تلقاها الذئاب أمام عجمان في الجولة الأخيرة من مرحلة ذهاب الدوري، مؤكداً وجود جميع اللاعبين وليس هناك أي غيابات.

عودة

وأكد أحمد موسى لاعب الفجيرة سعادته بالعودة مجدداً لقلعة «الذئاب» بعد تجربة قصيرة مع حتا في مرحلة ذهاب الدوري مشيراً إلى أن مباراة الكأس تختلف عن مباريات الدوري وقال: الحظوظ متساوية بين الفجيرة والنصر ونعمل بجد واجتهاد في التدريبات ومعنويات اللاعبين عالية وهدفنا الخروج بنتيجة إيجابية.

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