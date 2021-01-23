داسيلفا: كلباء يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي أمام السماوي

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد خورخي داسيلفا مدرب كلباء أن طموحات فريقه لا تحدها حدود، مجدداً قوله بأنه يطمح إلى تحقيق إنجاز تاريخي والفرصة تبدو متاحة له بالوصول إلى نصف نهائي على حساب ضيفه بني ياس، ووصف داسيلفا، بني ياس بالفريق القوي الذي يقدم موسماً متميزاً في جميع المسابقات.

وأشار المدرب، إلى أن إدارة النادي اقتربت كثيراً من التعاقد مع بديل اللاعب التشيلي جونيور فرنانديز، الذي تم الاستغناء عن خدماته بالتراضي لظروف عائلية خاصة باللاعب، وسيكون البديل في نفس خانة فرنانديز.

وأشاد داسيلفا بالتحضيرات الإيجابية التي سبقت مباراة بني ياس، التي تقام الاثنين المقبل، لافتاً إلى غياب الثنائي فهد سبيل بسبب الطرد والسويسري مارياني للإصابة لكن الفريق سيستعيد جهود اللاعب احمد جشك الذي انضم للتمارين «مؤخراً» بعد تعافيه من الإصابة.

بدوره ألمح المدافع محمد سبيل لاعب كلباء، إلى أن مواجهة بني ياس ستكون في غاية الصعوبة على كل فريق خصوصاً وأنها ستسفر عن متأهل واحد مع نهاية المباراة، معرباً عن أمله في أن تكون بطاقة الصعود من نصيب النمور لإسعاد جماهير الفريق، وعلينا استغلال عامل الأرض واللعب بتركيز طوال زمن المباراة حتى يتحقق لنا التأهل لنصف النهائي مع كامل الاحترام للضيوف.

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