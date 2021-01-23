إيسايلا: متفائل بالتأهل لنصف النهائي رغم التعادل ذهاباً أمام كلباء

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أبدى الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس تفاؤله بتأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي، عندما يحل ضيفاً على اتحاد كلباء، مساء بعد غد الاثنين، في إياب ربع النهائي رغم تعادله على ملعبه 1-1 في مباراة الذهاب.

وقال إيسايلا:" نحتاج إلى تسجيل هدف من أجل العودة وهو ما سنسعى إليه، ومتفائل بالتأهل للدور القادم".

وأضاف:" نعانى من مشاكل بسبب غياب عدد من العناصر للإصابة مثل جواو فيكتور وصامويل وخالد العطاس وسنحاول إيجاد الحلول لتعويض الغيابات".

وأشار إلى أن اتحاد كلباء فريق جيد ومنظم وخطير في الهجمات المرتدة والتحول بسرعة من الدفاع للهجوم، ولكن ليس المهم ما سيقوم به المنافس ولكن ما سيقوم به بني ياس، مؤكداً أن كل الاحتمالات واردة ونملك ثقة الفوز رغم عدم تحقيقنا الانتصار على كلباء في مباراتين هذا الموسم.

وأوضح أنه ناقش مع إدارة النادي بعض المراكز واحتياجات الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية في ظل خوض بني ياس لـ 3 بطولات إلا أن الفريق لم يضم أي لاعب حتى الآن، وظروف كورونا تحتم الاختيار بعناية وبحسب احتياجات الفريق.

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