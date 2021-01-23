كرونو: أجواء النصر مثاليّة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن الأجواء مثالية داخل الفريق وخلال الحصص التدريبية وأن التحضيرات لمواجهة الفجيرة تقام في أجواء رائعة وأنه سعيد بالعلاقة الأخوية التي تربطه مع كافة اللاعبين وذلك خلافا لما يروج له البعض حول وجود خلافات بينه وبين بعض نجوم الفريق.

وصرح مدرب النصر أن فريقه عاقد العزم على العودة ببطاقة الـتأهل إلى المربع الذهبي في مسابقة كأس الخليج العربي من الفجيرة بعد غد ومواصلة رحلة الدفاع عن لقبه بثبات، مشيرا إلى أن الفريق يفتقد بعض اللاعبين لأسباب صحية لكنه يثق في قدرته على تحقيق الفوز.

وأثنى كرونو على قدرات اللاعب الأوزبكي الجديد دوستونبيك خامداموف، موضحا أنه لاعب دولي وصاحب موهبة كبيرة ويجب عدم الحكم عليه من المباراة الأولى في ظل عدم تعوده على الأجواء داخل الفريق إضافة إلى عائق اللغة.

وبشأن ضم عادل أبوبكر حارس مرمى الجزيرة، صرح المدرب الكرواتي أن النصر يهدف من خلال ذلك إلى تعويض غياب أحد حراسه الذي سيلتحق بالخدمة الوطنية خلال شهر مارس المقبل.

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