أندية الهواة الإماراتية تعزز صفوفها بلاعبين جدد

المصدر: متابعة-محمد فضل

تواصلت حركة تنقلات الميركاتو الشتوي على مستوى لاعبي أندية الهواة، وضم العربي اللاعب مروان محمد لاعب الامارات وحتا السابق.

وتفيد متابعات"البيان الرياضي" أن إدارة نادي الذيد دعمت صفوف الفريق الأول بعدد من اللاعبين منهم السوداني عبد الله مهدي " مقيم "والعاجي ايريك كاسي، فضلاً عن ضم النيجيري مصطفى إبراهيم قادماً من دبا الحصن.

وكان خورفكان قد أعار حارسه منصور غلوم لفريق البطائح، فيما تعاقد دبا الفجيرة مع اللاعب الإيطالي مانويل بوكياريلي لاعب فيرونا الإيطالي.

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