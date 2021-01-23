كارتابيا.. صانع السعادة

المصدر: دبي - ياسر قاسم، إيهاب زهدي

تم اختيار كارتابيا، لاعب شباب الأهلي، أفضل لاعب في نهائي السوبر، وتم منحه جائزة خاصة قبل تتويج فريقه بالكأس والميداليات الذهبية، كما تم تكريم حكام المباراة النهائية بقيادة الحكم حمد علي يوسف، واستحق كارتابيا الجائزة بعد مساهمته في تتويج فريقه بالكأس، واستحق لقب جماهيري آخر وهو «صانع السعادة».

ولعب كارتابيا دوراً كبيراً في فوز فريقه بأول ألقاب الموسم الجاري، ويكفي أن الركلة الركنية التي سجل منها محمد مرزوق هدف شباب الأهلي، لعبت بقدم النجم الأرجنتيني، الذي عوض جماهير فريقه عن غيابه لفترات طويلة خلال الموسم الجاري بسبب الإصابة.

ومرر كارتابيا خلال المباراة 57 كرة، وصنع هدف فوز شباب الأهلي، إلى جانب 49 تمريرة صحيحة، وأغلبها كانت في ملعب الشارقة، وإلى الأمام ليكون مصدر إزعاج كبير لمدافعي المنافس طوال مباراة كأس سوبر الخليج العربي.

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