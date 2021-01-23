ماجد ناصر: مستوانا فوق الخيال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد ماجد ناصر، حارس مرمى شباب الأهلي، أن أداء فريقه يتحسن من مباراة لأخرى رغم النقص العددي في صفوف «فرسان دبي» بسبب الإصابة، وقال: حققنا لقباً مهماً في بداية عام 2021، وعلى حساب فريق كبير مثل الشارقة، والحمد لله أننا أسعدنا جمهورنا بأول بطولة في الموسم الجاري.

وأضاف: شباب الأهلي يقدم مستوى فوق الخيال في آخر 5 مباريات تقريباً، بعدما تمكن مهدي علي، من تصحيح الأخطاء في الدور الأول، وقدم فريقي أداء سوبر في مباراة كأس السوبر، واستحق اللقب عن جدارة.

وكشف ماجد ناصر أن الفارق في مباراة كأس السوبر يكمن في روح اللاعبين، وقال: تعاهدنا على أن نكون على قلب رجل واحد، وأن نعيد الفريق لمستواه، والالتزام والانضباط لإظهار شخصية البطل داخل المستطيل الأخضر، بعدما عشنا فترة صعبة ماضية.

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