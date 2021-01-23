رأسية مدافع تصنع الإنجاز

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

لم يكن هدف محمد مرزوق في مرمى الشارقة خلال مباراة كأس سوبر الخليج العربي، الأول في مسيرته مع شباب الأهلي، إذ اشتهر مدافع «فرسان دبي» برأسية قوية تعرف طريقها إلى الشباك، ودائماً ما يسجل لفريقه العديد من الأهداف المهمة والحاسمة ومنها هدفه أمس الذي صنع إنجاز السوبر.

وطوال مسيرة مرزوق في الملاعب، سجل 22 هدفاً في 20953 دقيقة موزعة على 251 مباراة لعبها في مسابقات المحترفين، وهو ما يؤكد قوته وميوله الهجومية الواضحة، مع العلم أنه لم يشارك في التشكيلة الأساسية لمباراة السوبر، وتم الدفع به بديلاً لزميله عبد العزيز صنقور في بداية الشوط الثاني من المباراة.

وبمجرد نزوله، عاد مرزوق للعب في مركز قلب الدفاع، وانتقل وليد عباس للعب ظهير أيسر، وفي الركلة الركنية الأخيرة في الوقت القاتل من المباراة، تقدم مرزوق، وتعامل بقوة ومهارة مع الركلة التي لعبها زميله كارتابيا بالمقاس وسط حراسة من مدافعي الشارقة، الذين فقدوا التركيز للحظات في تلك الكرة، وكانت كفيلة بخسارتهم للسوبر.

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